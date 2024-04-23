Метшин проверил подготовку объектов к Играм и саммиту БРИКС в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел площадки, на которых развернуты работы к предстоящим Играм и саммиту стран БРИКС. В центре внимания оказались отели, в которых готовятся к приему делегаций и высоких гостей, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Мэр отметил, что, несмотря на некоторые неудобства для жителей, ухоженный и благоустроенный город откроет новые возможности для казанцев и гостей города. Наследие же международных событий останется с ними навсегда, как это было с Универсиадой, чемпионатами по водным видам спорта, футболу и другими соревнованиями.

«На сегодняшний день к Играм и саммиту БРИКС, на котором мы ожидаем порядка 25, а может и более делегаций с главами государств, обновляется 20 гостиниц. Спасибо отельерам, что они согласились на нашу просьбу сделать президентские номера. Они говорят, что рады таким международным мероприятиям, которые нужны для старта реновации. Но после этого они ожидают еще и другое количество гостей, и ценообразование, и выручку», — сказал Метшин.

Так, участники осмотрели отели «Кристалл», «Рамада», DoubleTree by Hilton и другие, где ведутся работы по созданию люксов и президентских номеров.

В целом к саммиту БРИКС, который состоится в октябре, в Казани подготовят 51 объект размещения, в том числе 46 пяти-, четырех-, трех- и двухзведочных отелей. Также будут подготовлены Деревня Универсиады, санатории и другие объекты. В общей сложности забронировано около 6,5 тысячи номеров.

Под размещение участников и гостей Игр стран БРИКС предоставят 10 отелей столицы Татарстана. Волонтеров разместят в гостинице «Татарстан» и Деревне Универсиады. Ожидается, что на соревнования в Казань прибудут 4,7 тысячи спортсменов и членов делегаций.

Кроме того, Метшин оценил ход обновления Булака, где смонтируют 56 плавающих фонтанов, тысячи светильников. Работы к настоящему моменту выполнены более чем на четверть — на 27%.