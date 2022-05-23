Метшин: Проведенный KazanSummit показал, что Россию невозможно изолировать

Прошедший в татарстанской столице масштабный международный экономический форум KazanSummit-2022 доказал, что Россию невозможно изолировать от остального мира никакими санкциями со стороны западных стран. Такое мнение на деловом понедельнике высказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что участниками форума стали около 70 делегаций из зарубежных стран, 26 послов иностранных государств.

«Самммит „Россия — Исламский мир“ показал, что мы по-прежнему дружим и нас невозможно изолировать от всего мира», — подчеркнул Метшин.

Он напомнил, что во время своего выступления на площадке саммита Президент Татарстана Рустам Минниханов отдельно поблагодарил государства исламского мира за их ответственную и конструктивную позицию в отношении нашей страны на фоне антироссийских рестрикций, вводимых рядом недружественных стран.

«Это и наши соседи по СНГ, и страны восточного региона. Руководители делегаций были представлены на достаточно высоком уровне. Это очень хороший сигнал», — резюмировал Ильсур Метшин.