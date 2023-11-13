В Казани благоустроено 39 километров велодорожек

Общая протяженность благоустроенных велодорожек в столице Татарстана на сегодняшний день достигла 39 километров. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Первый закольцованный велосипедный маршрут мы открывали еще в 2015 году. Это был пятикилометровый маршрут на Кремлевской, Дзержинской, Театральной. И вот на сегодняшний день уже или пока еще только 39 километров», – сказал Метшин.

Он отметил, что в этом году веломаршруты появились на Кремлевской дамбе и улице Ершова – от входной группы Парка Горького, в парке Светлая Долина. Еще 4 километра – на первом этапе Вознесенского тракта и 9,5 километра сделали вдоль дублера Горьковского шоссе.