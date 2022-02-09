Метшин прокомментировал пробки в Казани: «Это вы выбираете быть автовладельцами»

Мэр Казани Ильсур Метшин во время прямого эфира в Instagram прокомментировал жалобы жителей о пробках в городе.

«Это вы выбираете быть автовладельцами. Есть общественный транспорт, поэтому да, есть такие моменты», — отметил градоначальник.

Пробки в Казани связаны и с неблагоприятными погодными условиями. К мэру столицы Татарстана также обратились казанцы, которые пожаловались на занесенные снегом дороги в их жилых комплексах.

Мэр подверг критике уборку дворов в столице республики, но при этом призвал жителей обращаться к своим управляющим компаниям, так как именно они ответственны за уборку на придомовых территориях.