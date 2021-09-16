Метшин про новый объезд Нижнекамска от М7: «Это благо для людей и предприятий»

Новый объездной маршрут Нижнекамска от трассы М7 «Волга» позволит разгрузить существующую дорожную инфраструктуру и значительно улучшит транспортную доступность района. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж» сообщил глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин.

«Новая объездная дорога станет благом как для наших людей, так и для предприятий», — отметил Метшин.

Он напомнил, что ежегодно нижнекамские промышленники перевозят более 3 млн тонн грузов. Каждый день 12 тыс. машин проезжает по плотине Нижнекамской ГЭС, которая изначально не рассчитана на такие нагрузки. Часть этого потока проходит непосредственно через Нижнекамск.

«Кроме того, мы находимся в транспортном тупике — к нам нужно специально заезжать, это не транзит. Поэтому мы очень заинтересованы в реализации этого проекта, который, как сказал [Президент России] Владимир Путин, завершится в 2024 году», — подчеркнул Айдар Метшин.

По его словам, в рамках реализации проекта власти района плотно работают с экспертами и проектировщиками. На особом контроле находится ситуация с местными жителями, часть домовладений которых может затронуть будущая дорога.

«Этот эффект мы минимизируем в рамках процедуры выкупа земель. Проведем компенсационные выплаты, которые предусматриваются в таких случаях. Это очень важный момент, мы не должны, решая одну проблему, создавать другую. Но в целом это — суперпроект. Он позволит нам существенно продвинуться в транспортной логистике нашей территории», — заключил Айдар Метшин.