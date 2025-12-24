news_header_top
Общество 24 декабря 2025 15:46

Метшин про MAX: «Мне нравится. Хорошая, устойчивая связь»

Фото: © «Татар-информ»

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заявил, что одним из первых установил отечественный мессенджер MAX, и рассказал о своих впечатлениях от приложения. Свое мнение он привел на пресс-конференции по итогам 2025 года.

«Хороший мессенджер, активно им пользуюсь. Хорошая связь, устойчивая, мне нравится», – заявил мэр.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

#Ильсур Метшин #Казань #мессенджер МАХ
