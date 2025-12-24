Метшин про MAX: «Мне нравится. Хорошая, устойчивая связь»
Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заявил, что одним из первых установил отечественный мессенджер MAX, и рассказал о своих впечатлениях от приложения. Свое мнение он привел на пресс-конференции по итогам 2025 года.
«Хороший мессенджер, активно им пользуюсь. Хорошая связь, устойчивая, мне нравится», – заявил мэр.
«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.