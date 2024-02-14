Метшин призвал жителей Жилплощадки объединиться для благоустройства территорий

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин призвал неравнодушных к судьбе микрорайона «Жилплощадка» казанцев объединяться для дальнейшего развития территории. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками «Казаньоргсинтеза».

«К сожалению, возможности наши ограничены, у нас нет той волшебной палочки, которая бы одним взмахом Казань превратила в ту, которой мы ее хотели бы видеть. Но то, что мы сегодня доходим нашими проектами до окраин, — это важно», — отметил глава города.

Он напомнил, что Жилплощадка долгое время была обделена вниманием. Однако к Универсиаде там появился новый спортивный комплекс, а позже два подростковых клуба. Также был проведен и продолжается ремонт школ. Недавно завершилась экспертиза проекта строительства бассейна рядом с хоккейным дворцом, уже зарезервирована земля. Но об обустройстве общественных пространств, парков и скверов должны позаботиться сами жители микрорайона, уверен мэр.

«Знаете, как у нас формируется эта программа — голосованием жителей. Соберите всех неравнодушных и активных, проголосуйте, и мы с удовольствием включим вас в программу. Выберите совместно территорию. Пожелаем вам быть более активными и вашу активность поддержим», — заверил Ильсур Метшин.