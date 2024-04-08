Метшин призвал увеличить количество путевок в детских летних лагерях

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил увеличить количество путевок в детских летних лагерях, он сказал об этом сегодня на деловом понедельнике в администрации города. На данный момент на одну путевку приходится 20 желающих.

Первая смена в детских лагерях начинается с 1 по 10 июня в зависимости от конкретного места, а последняя заканчивается 15 августа. Метшин предложил стартовать сразу после завершения занятий в школах, 27 мая, а последнюю смену закончить 27 августа. Это позволит увеличить количество отдыхающих на 100 тыс. человек. Мэр столицы Татарстана также поручил проверить прозрачность реализации путевок.

«И хотя, Алия Рустемовна (председатель городского Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина — прим. Т-и), вы как о принятом решении говорите о прозрачности реализации путевок, но насчет справедливости у меня большие вопросы <…> Может, в этот момент на пожаре был родитель, спасал кого-то и не смог [заказать путевку]. То есть клавиатурой пользоваться [все умеют]. Давайте, чтобы это было заслуженно», — прокомментировал сложившуюся ситуацию мэр.

Метшин также добавил, что необходимо создать комиссии при каждом районе, в которые должны войти представители средств массовой информации и прокуратуры.