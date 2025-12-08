Метшин призвал систематизировать установку дорожных знаков

Дорожные знаки, расположенные на тротуарах, создают проблемы для движения пешеходов, а в зимнее время еще и для уборки снега. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

«У нас любой перекресток – это огород из знаков. Понятно, что все они нужны, но можно собирать на какой-то одной стойке», – сказал Метшин.

Он призвал проработать эту проблему, приведя пример с наружной рекламой, которая несколько лет назад заполняла весь город. «Мы навели порядок с рекламой. Вспомните, какой хаос был – все было завешено, и казалось, нет возможности это победить. Но шаг за шагом справились. Давайте так же со знаками», – сказал мэр Казани.

Еще один вопрос, который остро стоит в преддверии снегопадов, – неправильно припаркованные автомобили.

«Уборка снега – процесс многоступенчатый. Не первый год мы ломаем копья и думаем, как без ресурсов мы справлялись бы с любыми вызовами природы. Тут мелочей нет. Из года в год растет количество припаркованного автотранспорта», – заявил Метшин.

Он напомнил, что Исполком Казани инициировал новую функцию в Госуслугах – сообщать о неправильно припаркованных автомобилях. Однако сейчас можно направить только две заявки с одного устройства, что сильно возмутило Метшина. Причем вопрос об увеличении числа заявок в Минцифре РФ планируют прорабатывать только в следующем году.

«Для чего целый год-то нужен? Давайте мы этот вопрос проработаем. Какой конец года? Мы уже в декабре разговариваем. Пока одна из главных проблем – неправильно припаркованные машины», – заключил мэр.