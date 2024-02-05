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Метшин призвал обратить внимание на снег, который скопился на крышах
Мэр Казани Ильсур Метшин на аппаратном совещании призвал обратить внимание на снег, скопившийся как на крышах жилых домов, так и зданий, которые находятся в собственности предприятий и организаций.
Глава города подчеркнул, что «рублем за не чищенные крыши собственников зданий наказать не получится, однако нужно активно работать с ними, объясняя важность очистки крыш».
За последние три дня с казанских улиц было вывезено 102 тыс. тонн снега, а начиная с 1 декабря — более 1,2 млн тонн. Как пишет мэрия столицы РТ, это больше, чем за всю зиму 2022-2023 годов.
Сейчас дорожники продолжают вывозить снег, привлекая дополнительную технику. Особое внимание уделяется второстепенным улицам и внутриквартальным проездам.
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