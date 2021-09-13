Метшин призвал казанцев проявить активность на предстоящих выборах в Госдуму

Предстоящие выборы в российский парламент – важное событие для всей страны, которое во многом определит ее развитие на ближайшие 5 лет. У каждого избирателя есть возможность повлиять на исход голосования через участие в избирательном процессе. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Искренне хотим пригласить на избирательные участки как можно больше горожан, обладающих избирательным правом. В том числе тех, кому только исполнилось 18 лет. Чтобы они отдали голос за свою партию, своих кандидатов и сделали этот выбор», – обратился к жителям Казани Ильсур Метшин.

Он добавил, что с каждым годом избирательный процесс становится все более конкурентным. Вместе с этим растет и внимание граждан к электоральным кампаниям.

«Это огромная ответственность. И только четкая организация этого процесса позволяет провести его на высоком уровне», – резюмировал Метшин.

