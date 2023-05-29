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Руc Тат
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Общество 29 мая 2023 12:14

Метшин призвал горожан не мусорить на природе во время отдыха

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Соблюдать чистоту и собирать за собой мусор после отдыха на природе призвал горожан мэр Казани Ильсур Метшин.

Во время делового понедельника градоначальник отметил, что с наступлением летнего тепла традиционно растет поток отдыхающих в лесные и прибрежные зоны. Это влечет за собой увеличение нагрузки на местную экосистему.

«Большая просьба ко всем – не оставлять за собой мусор. С каждым годом ответственность наших жителей к природе растет, особенно преуспевает наша молодежь. Но работы в этом направлении еще хватает. <…> Простые, прописные истины, но это очень важно. Отдохнули – соберите бутылки, пакеты, мусор, бумагу и оставьте за собой чистую поляну», – заключил Ильсур Метшин.

#Деловой понедельник #Ильсур Метшин #Экология #уборка мусора #летний отдых
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