Метшин призвал горожан не мусорить на природе во время отдыха

Соблюдать чистоту и собирать за собой мусор после отдыха на природе призвал горожан мэр Казани Ильсур Метшин.

Во время делового понедельника градоначальник отметил, что с наступлением летнего тепла традиционно растет поток отдыхающих в лесные и прибрежные зоны. Это влечет за собой увеличение нагрузки на местную экосистему.

«Большая просьба ко всем – не оставлять за собой мусор. С каждым годом ответственность наших жителей к природе растет, особенно преуспевает наша молодежь. Но работы в этом направлении еще хватает. <…> Простые, прописные истины, но это очень важно. Отдохнули – соберите бутылки, пакеты, мусор, бумагу и оставьте за собой чистую поляну», – заключил Ильсур Метшин.