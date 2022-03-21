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Ру Тат
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Казань
21 марта 2022  16:32

Метшин призвал городских чиновников быть позитивнее и чаще улыбаться

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Реализуемые в Казани проекты развития и большая проделанная работа на благо горожан позволяют сохранять позитив, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Такое мнение во время делового понедельника высказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Казанский градоначальник призвал коллег быть позитивнее, особенно когда речь идет об успешно проделанной работе.

«Учитесь докладывать чуть позитивнее о том, что коллеги огромную работу сделали за прошлый год. <…> [Многое] от нашего эмоционального состояния зависит, в закрытую форточку свежий воздух не заходит. Поэтому нужно улыбаться», – обратился Метшин к участникам совещания.

Он добавил, что, несмотря на непростые экономические реалии, город намерен воплотить все задуманные в этом году проекты, в том числе в социальной сфере. 
 

#Ильсур Метшин #Деловой понедельник
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