Метшин призвал болельщиков быть вежливыми на Суперкубке России по футболу

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал болельщиков ЦСКА и «Зенита» быть «максимально вежливыми» на предстоящем Суперкубке России по футболу, который столица Татарстана будет принимать на этой неделе.

На деловом понедельнике он напомнил, что Казань хотела принять это соревнование. Предстоит большая организационная работа, в том числе для сотрудников МВД и УМВД города.

«Болельщиков ЦСКА и „Зенита“ просим быть максимально активными только на трибунах. Болеть за футбол, болеть за родной клуб, но максимально вежливо и с уважением к городу вести себя на улицах», — призвал руководитель города.

Также Метшин посоветовал болельщикам учесть больше времени на дорогу до стадиона, так как в городе идут дорожные работы. «Футбол не отменяет обязательств по капитальному ремонту и строительству наших дорог», — заметил градоначальник.

Матч состоится 15 июля стадионе «Ак Барс Арена». Начало намечено на 17.00. Соревноваться за трофей будут чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка России ЦСКА.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанская футболистка из «Челси» Алсу Абдуллина сыграет в Казани против сборной Ирана.