Метшин призвал активно бороться за пост главы молодежного комитета Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал всех желающих активнее участвовать в конкурсе на должность председателя комитета по делам детей и молодежи. Ранее эту должность возглавлял Айрат Фаизов, назначенный новым заместителем главы Советского района Романа Фатхутдинова.

«Я приглашаю всех желающих из Казани и из пределов нашего города поучаствовать в этом конкурсе. Мы хотели бы до 1 июля определиться с кандидатурами. Пожалуйста, все желающие поменять молодежную жизнь не только в интернете <...>, а возглавить студенческую Казань, добро пожаловать на конкурс. Прошу оперативно всех желающих откликнуться и поучаствовать», — сказал мэр.

Ильсур Метшин также отметил заслуги предыдущего начальника. Под руководством Айрата Фаизова было реализовано множество масштабных проектов — в том числе капитальный ремонт подростковых клубов и строительство новой инфраструктуры загородных лагерей. Один из них — лагерь «Восток», который на прошлой неделе посетил Президент РТ Рустам Минниханов.