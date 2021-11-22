Метшин: Президентские программы помогают решать вопрос ремонта школ и детсадов в Казани

Реализуемые в республике социальные программы, инициированные Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, позволяют решать вопросы с ремонтом образовательных учреждений столицы республики. Такое мнение на деловом понедельнике выразил мэр Казани Ильсур Метшин.

Глава города отметил, что в татарстанской столице сейчас действует единый системный подход к ремонту детсадов и школ. Это позволяет увидеть общую картину происходящего в данной сфере, а значит — принимать более эффективные решения.

«Потребность в ремонте огромная, другого не может быть в городе с тысячелетней историей. Но это вопрос капитального ремонта, [а не текущего]. И здесь хочу поблагодарить Президента нашей республики, беспрецедентные программы которого позволяют нам серьезно продвигаться в этом плане. Мы отремонтировали школы старше 30 лет, более 57 детских дошкольных учреждений капитально отремонтировали за эти годы, подростковые клубы», — перечислил мэр.

Ильсур Метшин также добавил, что результаты проделанной работы видны по положительным откликам жителей города.