Метшин представил нового советника главы исполкома Казани

В мэрии Казани на деловом понедельнике представили нового советника главы исполкома по правовым вопросам. Им стал бывший прокурор Альметьевска и Казани, доктор юридических наук, заслуженный юрист РТ Флер Багаутдинов.

«Мы уделяем системное внимание правовой экспертизе, которая нам постоянно нужна. Каждый правовой документ, каждая подпись должны быть идеальны с точки зрения исполнения федерального, республиканского и городского законодательств. И мы приняли решение пригласить в команду наших юристов Флера Нуретдиновича Багаутдинова <…> Человек огромной эрудиции, юрист-ученый, один из авторов изданной в Москве „Настольной книги прокурора“», - рассказал о нем мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Он также сообщил, что кадровые перестановки произошли в администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города. Так, первым заместителем главы стал Эльнар Садриев, который ранее работал в ГИБДД.

Метшин акцентировал внимание на том, что представители прокуратуры и отставные офицеры всегда работали в команде городских властей. В пример он привел председателя комитета потребительского рынка Казани Руслана Фазылянова, начальника управления гражданской защиты исполкома города Сергея Чанкина, начальника управления по организации деятельности административных комиссий Наиля Биктагирова, а также своего советника Кияма Беляева.