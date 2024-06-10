news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 10 июня 2024 14:51

Метшин представил нового руководителя Дирекции по закупкам Казани

Скопировать ссылку

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на деловом понедельнике представил нового руководителя Дирекции по закупкам города. Им стал Равиль Мударисов, который до этого работал первым заместителем, а с марта исполнял обязанности главы дирекции.

«Пришел в 2015 году в созданную тогда Дирекцию по закупкам и состоялся, с уровня специалиста прошел путь до руководителя. Пример того, как люди в городских структурах за неполные десять лет могут пройти путь от рядового сотрудника до руководителя», — отметил Метшин.

Прежний начальник дирекции по закупкам Ильшат Салимзянов в марте возглавил Управление информационных технологий и связи.

#мэрия казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2