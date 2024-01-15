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Метшин представил нового председателя Комитета по транспорту
Председателем Комитета по транспорту исполнительного комитета Казани стал Алексей Сидоров. Нового руководителя сегодня на деловом понедельнике представил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
«Вся профессиональная жизнь Алексея Васильевича связана с транспортом. Он работал в Федеральной службе по надзору транспорта, в республиканском Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Прошел путь от ведущего консультанта до начальника управления транспортного министерства и возглавлял его почти десять лет», — отметил глава города.
Метшин также заметил, что Сидоров принимает новую должность в непростое время, ведь жалобы горожан на качество работы транспортного хозяйства Казани участились.
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