Метшин представил нового председателя Комитета по транспорту

Алексей Сидоров

Фото: t.me/kzn_official/

Председателем Комитета по транспорту исполнительного комитета Казани стал Алексей Сидоров. Нового руководителя сегодня на деловом понедельнике представил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Вся профессиональная жизнь Алексея Васильевича связана с транспортом. Он работал в Федеральной службе по надзору транспорта, в республиканском Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Прошел путь от ведущего консультанта до начальника управления транспортного министерства и возглавлял его почти десять лет», — отметил глава города.

Метшин также заметил, что Сидоров принимает новую должность в непростое время, ведь жалобы горожан на качество работы транспортного хозяйства Казани участились.