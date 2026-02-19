Метшин предложил вернуться к идее поиска сокровищ Казанского ханства на дне озера Кабан

В Казани предложили вернуться к идее поиска сокровищ Казанского ханства на дне озера Кабан. Об этом во время презентации проекта третьей очереди благоустройства набережной сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Глава города напомнил, что легенда о ханских богатствах передается из поколения в поколение, однако современные технические возможности для изучения дна озера до сих пор в полной мере не использовались.

«Мы совсем забыли о том, что из поколения в поколение передавалось, что богатство Казанского ханства покоится на дне Кабана. Когда наша наука, когда наши смелые искатели придут с технологическими, техническими решениями, инженерными решениями посмотреть на Кабан? А там, вы знаете, и 9- и 12-метровая глубина, современное оборудование есть», – заявил Метшин.

По его словам, реализация подобного проекта потребует ресурсов и современных инженерных решений, однако может стать значимым событием для города.

«Давайте через вас тоже постучимся в мир технологических, прорывных идей. Может, к нам приедут «Кулибины» и поищут на дне сокровища Казанского ханства и найдут», – обратился мэр к блогерам и журналистам.

Как подчеркнул Метшин, благоустройство набережной и развитие территории вокруг озера создают дополнительные возможности для привлечения внимания к историческому наследию Казани.