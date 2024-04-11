Метшин предложил создать нацпроект по безопасности в общественном транспорте

В России необходимо создать национальный проект по обеспечению безопасности в общественном транспорте. Достижение этой цели, а также оснащение подвижного состава всем необходимым не должны достигаться лишь за счет повышения тарифов для пассажиров, заявил на заседании городской антитеррористической комиссии мэр Казани Ильсур Метшин.

В пример он привел общественный транспорт столицы Татарстана. Сейчас в 160 троллейбусах, 100 трамваях и 404 автобусах необходимо заменить камеры видеонаблюдения. На тех, что установлены в них сейчас, недостаточный объем памяти. В результате информация вместо 30 суток хранится всего три дня. Чтобы заменить их, отметил градоначальник, городу потребуется около 36 млн рублей.

«Многие из проблем, поднятые сегодня, актуальны и для других городов, — объяснил Ильсур Метшин. — В этом плане мы проходим „пилотами“. Мы были одними из первых в России, кто обеспечил общественный транспорт видеорегистраторами. Тогда мы думали о культуре обслуживания, чистоте салона, но сегодня актуальными стали и другие задачи, поэтому необходимо обеспечить более длительное хранение записей».

Поэтому, подчеркнул мэр Казани, вместе с транспортными предприятиями и другими городами необходимо подготовить соответствующее предложение и направить в парламент Татарстана.

Ильсур Метшин отметил, что существуют и законодательные вопросы, требующие решения. «Это вопрос, который стоит перед всеми муниципалитетами, крупными и малыми городами. Возложить затраты только на тариф, на пассажиров, было бы неправильно», — уверен он.