Метшин предложил создать единый центр, контролирующий торговлю в парках Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил создать на базе городской Дирекции парков и скверов единую структуру, которая бы контролировала торговлю в соответствующих общественных пространствах столицы Татарстана.

Предложение главы города прозвучало на встрече с сотрудниками дирекции, состоявшейся в «Экодоме», расположенном на территории Горкинско-Ометьевского леса, сообщает пресс-служба мэрии.

По мнению Ильсура Метшина, новый центр должен постоянно контролировать организацию торговли в общественных пространствах Казани. Он «поручил проработать этот вопрос».

Перед этим заместитель руководителя дирекции Айгуль Латыпова напомнила, что в 19 городских парках этим летом предполагается разместить 73 объекта нестационарной торговли.

«Ежегодно мы проводим встречи с предпринимателями, где представляем наши идеи о том, как должна быть организована торговля в парках. По итогам мы получаем обратную связь, предложения», — подчеркнула докладчик.

По словам Латыповой, все санкционированные объекты осматриваются комиссией, в которую помимо представителей Дирекции парков и скверов входят сотрудники Управления архитектуры и градостроительства, а также Комитета потребительского рынка. Впрочем, в парках по-прежнему часто встречаются незаконные торговые точки, признала она.