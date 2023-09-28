Метшин предложил создать Ассоциацию городов БРИКС с юридическим статусом

Создать Ассоциацию городов БРИКС и юридически закрепить ее статус предложил мэр Казани Ильсур Метшин. С такой инициативой глава города выступил на пленарном заседании Казанского международного юридического форума.

«Сегодня очевидно необходимо создание новой структуры — Ассоциации городов БРИКС. У муниципалитетов дружественных стран должен быть свой голос на международной арене», — сказал Метшин.

По его мнению, альтернативной беспрецедентному давлению стран Запада на остальной мир могут быть только новые политические площадки.

Метшин напомнил, что в следующем году в Казани состоится саммит стран БРИКС при участии первых лиц России и дружественных стран. «Ожидаем глав 26 государств. Также пройдет первый в истории высокотехнологичный спортивный турнир „Игры будущего"», — добавил он.

В прошлом году прошел X Петербургский международный юридический форум. Тогда к участникам пленарного заседания обратился с видеоприветствием Президент России Владимир Путин.

«Российская повестка дня в международных делах всегда была и остается конструктивной. Мы развиваем многополярные отношения со всеми, кто в этом заинтересован, придаем большое значение сотрудничеству в ООН, „Группе двадцати", БРИКС, ШОС и других объединениях», — отмечал в своем обращении глава российского государства.