Метшин предложил подключить школы к решению проблемы дефицита кадров в медицине

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Обеспечивать медицинскую отрасль рабочими кадрами нужно через взаимодействие со школами, считает мэр Казани Ильсур Метшин. На заседании президиума Казгордумы он поручил разработать предложения по работе в этом направлении. В том числе – сформировать профильные классы недалеко от медучреждений, чтобы школьникам было удобно ходить на дополнительные занятия.

На сегодня в Казани перенасыщенность кадрами наблюдается в стационарах, а недостаток – в поликлиниках, сообщил депутат, главврач РКБ Рафаэль Шавалиев. Привлекать в поликлиники узких специалистов, по его словам, планируется через образовательные программы и наставничество.

Дефицит кадров наблюдается в различных отраслях, поэтому важно не только, чтобы абитуриент поступил в вуз, но и чтобы в дальнейшем он продолжил работать по профессии, особенно если речь идет о медицине, заявил Метшин.

«Сейчас есть все для того, чтобы дети, желающие лечить людей, могли стать докторами», – сказал он и поручил разработать предложения по обеспечению системы здравоохранения кадрами. В частности, определиться со школами, где это направление будет востребовано, например, провести ряд встреч с учащимися, а затем открыть набор. Кроме того, мэр предложил формировать профильные классы недалеко от медицинских учреждений, чтобы школьникам было удобно ходить на дополнительные занятия.

Всего сегодня, по данным пресс-службы мэрии, в Казани трудятся свыше 3,5 тыс. врачей и 6,6 тыс. средних медицинских работников.