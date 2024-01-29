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Метшин предложил наградить активных казанцев за помощь в уборке дворов от снега
Мэр Казани Ильсур Метшин предложил ввести поощрение для горожан, которые самостоятельно расчищали дворы в период снегопада, а также дорожников за сверхурочную работу. Поручение о проработке этих меры он дал сегодня на деловом понедельнике.
«Давайте обсудим, как нам поощрить тех активных жителей, которые принимали целым двором участие [в уборке]. В том числе – рублем», – отметил градоначальник.
Один из вариантов, которые будут рассматривать – освобождение от платы за содержание дворов.
«Есть у нас плата за содержание дворовых территорий. Там, где жители вышли и сами убирали, справедливо будет плату в течение этой недели не взимать», – сказал Метшин.
Он также подчеркнул, что хотя работы по уборке снега еще не завершены, уже стоит подумать о том, как поощрить работников дорожных служб за их «сверхусилия» в эти дни.
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