Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Метшин предложил муниципалитетам Белоруссии вступить в Ассоциацию городов БРИКС+
Мэр Казани Ильсур Метшин во время подписания соглашения о побратимстве с Минском предложил белорусским городам вступить в Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, которая была учреждена в текущем году в Казани. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.
Градоначальник сообщил, что вокруг организации налаживаются диалог и сотрудничество. По его словам, уже прошло первое рабочее заседание в Арабских Эмиратах. Сейчас идет работа по формированию комитетов и рабочих групп.
Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ была создана в июне. Возглавил новую организацию Ильсур Метшин. В заседании приняли участие более 200 мэров, вице-мэров и лидеров ассоциаций муниципалитетов из разных стран мира.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»