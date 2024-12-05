Метшин предложил муниципалитетам Белоруссии вступить в Ассоциацию городов БРИКС+

Мэр Казани Ильсур Метшин во время подписания соглашения о побратимстве с Минском предложил белорусским городам вступить в Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, которая была учреждена в текущем году в Казани. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Градоначальник сообщил, что вокруг организации налаживаются диалог и сотрудничество. По его словам, уже прошло первое рабочее заседание в Арабских Эмиратах. Сейчас идет работа по формированию комитетов и рабочих групп.

Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ была создана в июне. Возглавил новую организацию Ильсур Метшин. В заседании приняли участие более 200 мэров, вице-мэров и лидеров ассоциаций муниципалитетов из разных стран мира.