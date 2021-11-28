Метшин поздравил жителей Казани с Ханукой

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей столицы Татарстана с традиционным еврейским праздником — Ханукой.

«Этот замечательный праздник с многовековой историей символизирует стремление к свободе, сохранению национальной идентичности, нравственных идеалов, пробуждает теплые чувства, дарит надежду и вдохновляет на добрые дела», — отмечается в поздравлении главы города, размещенном на сайте kzn.ru.

Метшин заметил, что традиция зажигания ханукальных огней в честь случившегося более двух тысяч лет назад освобождения Иерусалимского храма и чуда при его освящении передается из поколения в поколение и стала «важной частью российской и мировой культуры».

Мэр подчеркнул, что сейчас «представители еврейского народа успешно трудятся в Казани, трепетно храня свои духовные ценности и внося ощутимый вклад в развитие межрелигиозного и межнационального согласия в городе».

В завершение Ильсур Метшин пожелал верующим успехов и благополучия. «Пусть эти восемь праздничных ночей наполнят ваш дом душевным теплом и взаимопониманием!» — заключил он.

Ханука («освящение», «обновление» в переводе с иврита) — еврейский праздник, установленный во II веке до н. э. в память об очищении Иерусалимского храма, освящении жертвенника и возобновлении храмовой службы после изгнания греко-сирийских войск и их еврейских союзников в 165 году до н. э.

Празднование Хануки продолжается восемь дней. В этом году ее начало приходится на вечер 28 ноября, а окончание — на вечер 6 декабря. На всем протяжении праздника принято зажигать свечи в специальном светильнике, ханукии, в память о свершившемся чуде.