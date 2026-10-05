Метшин поздравил учителей с профессиональным праздником

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Учитель занимает особенное место в жизни каждого человека. Об этом заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на деловом понедельнике, поздравляя педагогов с их профессиональным праздником.

«От нашей команды Казани хочу поздравить всех наших учителей с профессиональным праздником. Учитель занимает особенное место в жизни каждого человека. Если спросить, кто твой учитель, тут же вспоминаются и начальные классы, и классный руководитель, и более зрелый возраст, когда ты начинаешь профессиональную работу, то есть те учителя, которые были твоими наставниками на трудовом пути», – заметил глава города.

Метшин добавил, что только в Казани трудятся более 30 тыс. учителей, влюбленных в свое дело и искренне служащих своей профессии.

«И мы ими гордимся, они доставляют поводы для гордости своей работой – победами в ежедневной успеваемости, прилежностью наших детей. Но и немаловажно, что мы на протяжении долгого времени являемся лидерами по количеству всевозможных побед в предметных олимпиадах как в республике, так и в России и за рубежом», – подчеркнул мэр.

Он также пообещал и дальше делать всё возможное, чтобы поддерживать педагогов и их начинания.