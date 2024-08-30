Метшин поздравил с Днем города и Республики: Татарстанцы гордятся успехами региона

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с Днем города и Республики.

В своем поздравлении, которое опубликовала пресс-служба мэрии, он отметил, что все татарстанцы от мала до велика по праву гордятся успехами нашего региона в различных сферах.

«Тысячелетняя история нашего города является ярким примером становления экономически развитого центра, многонационального и многоконфессионального общества с высоким уровнем сознания и духовно-нравственного воспитания», — сказал градоначальник.

По его словам, сегодняшняя Казань является лидером в инвестиционной активности, цифровых и технологических инновациях, создании комфортных условий для местных жителей и большого числа гостей, а также родиной известных чемпионов, научных деятелей и звезд сферы искусства, настоящих патриотов, героев и защитников Отчизны.

Метшин напомнил, что в 2024-м в Казани сосредоточилась и мировая спортивная жизнь. Так, город стал местом проведения первого мультиспортивного турнира «Игры будущего» и Cпортивных игр стран БРИКС.

«Мы задали новую планку и теперь готовимся примерить на себя статус центра международной политики — достойно встретить первых лиц ведущих государств в рамках саммита стран БРИКС, который в 2024 году доверено провести именно нам», — говорит градоначальник.

При этом, как сказал Метшин, в основе всех этих достижений стоят люди. Именно благодаря деятельному, неравнодушному участию казанцев, их любви к городу, Казань стала одним из самых благоустроенных мегаполисов России, где на первом месте стоят добрые дружеские связи, взаимовыручка и помощь ближнему, отметил мэр столицы РТ.

«Убежден, что мы движемся в верном направлении и тот вклад в процветание города, который вносит каждый из вас, позволяет нам воплощать в жизнь самые масштабные и амбициозные проекты, достойно воспитывать молодое поколение и с уверенностью смотреть в будущее», — заявил Метшин.

В завершении он поблагодарил местных жителей за их любовь к городу и пожелал всем благополучия, здоровья, радости, душевного тепла, счастья, успехов и добра.