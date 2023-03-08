Метшин поздравил с 8 Марта супругу и дочь мобилизованного казанца

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил семью мобилизованного казанца и вручил Алие и 6-летней Амалии подарки. Он поинтересовался, в чем нуждается семья, в которой ожидается пополнение, а также узнал о том, как себя чувствует их папа и муж, сообщает мэрия столицы РТ.

«В честь Международного женского дня решили приехать поздравить вас, вашу дружную и красивую семью. Папа сейчас защищает Родину. Алла бирса, в следующий праздник он сам вас поздравит», — сказал Метшин.

Гостя также встретили матери бойца и его жены — Гульназ и Алия.

«Все чисто было, он говорил, кормили хорошо», — рассказала супруга бойца. По ее словам, муж регулярно выходит на связь, вся семья с нетерпением ждет его отпуска.

В июне в семье ожидается пополнение — Алия ждет двойню. Ильсур Метшин пообещал помочь с оказанием необходимой медицинской помощи.

6-летняя Амалия посещает детский сад и подготовительную школу бесплатно. Алия рассказывает, что получила карту «Батыр» сразу после того, как глава семьи был мобилизован.

«Карточку „Батыр“ получила сразу. Как мужа мобилизовали, тут же позвонили из администрации района и позвали к себе. Пока еще картой не пользовалась, времени не хватает. Вот сейчас в декрет выйду, времени больше будет да погода улучшится, и начнем ходить», — заметила она.

фото: пресс-служба мэрии Казани