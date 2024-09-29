Метшин поздравил «КОС-Синтез» с 50-летием: Локомотив развития водного поло

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Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил президента «КОС-Синтез» Ирека Зиннурова с 50-летием клуба. Как отметил градоначальник, со времени «рождения» «Синтеза» команда стала одной из сильнейших в России, снискала славу на международной арене и на сегодняшний день по праву является локомотивом развития водного поло не только в РТ, но и во всей РФ.

Напомним, водное поло начало развиваться в Казани после постройки первого в республике 50-метрового плавательного бассейна «Оргсинтез» в 1973-м. Тут и была собрана взрослая команда «Синтез», которая добилась права играть в первой группе чемпионата РСФСР. В следующие несколько лет команда взяла еще не мало кубков, а в 2023/24 годах спортклуб, руководил которым главный тренер Евгений Ярощук, стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

«Вы достойно продолжаете славные традиции, заложенные полвека назад, одерживаете победы, демонстрируя по-настоящему зрелищную игру, которая неизменно собирает полные трибуны зрителей. Это становится возможным благодаря четко отлаженной системе подготовки к каждому матчу, неравнодушному отношению к делу всего персонала и Вашему личному участию в жизни клуба, как игрока, тренера и президента», – цитирует Метшина пресс-служба мэрии города.

По словам градоначальника, «Синтез» воспитал немало ватерполистов, которые стали лидерами в сборной России и прославили свою Родину.

«И сегодня команда полностью составлена из отечественных игроков, представителей татарстанской школы водного поло», – подчеркивает Метшин.

Мэр Казани также выразил признательность за особый вклад, который внес «Синтез» в процветание спорта в столице Татарстана, пропаганду здорового образа жизни, а также за сохранение и преумножение традиции побеждать.