Метшин поздравил казанцев с Новым годом: Признателен за заботу о нашем общем доме

2024 год стал по-настоящему особенным для Казани. Город стал настоящим центром мировой политической и спортивной жизни, приняв крупнейшие мероприятия, подобные саммиту и Играм БРИКС, Играм будущего, заявил в поздравлении с наступающим Новым годом мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Поздравление опубликовано на портале мэрии.

Он отметил, что подготовка к событиям такого масштаба потребовала от всех лучших профессиональных качеств и мобилизации всех ресурсов. Параллельно продолжалось строительство жилых зданий и соцобъектов, благоустраивались общественные пространства, строились и ремонтировались объекты дорожной и коммунальной инфраструктуры, реставрировались памятники культуры.

«Я искренне благодарю каждого из вас за терпение, проявленное во время подготовки и проведения саммита БРИКС, за ваше доверие и поддержку, — подчеркнул Метшин. — Отдельно признателен вам за заботу и любовь к нашему городу — к нашему общему дому».

Он напомнил, что в 2025 году большое внимание будет уделено празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, оказанию помощи бойцам на передовой.

В праздник мэр Казани пожелал горожанам собраться с семьей, друзьями и близкими, а в предстоящий год — продолжать работу во благо родного города.