Метшин поздравил 96-летнего жителя Казани с предстоящим Днем Победы

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил ветерана ВОВ 96-летнего казанца Александра Шахназарова и его супругу Людмилу с предстоящим Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Мы вас знаем очень давно. Помню вас, когда служил в суворовском училище, вы приходили на ветеранские мероприятия. С тех пор вы в строю и столько всего делаете для патриотического воспитания молодежи. Для нас пример – вы и ваша семья. Приятно встретиться с вами лично», – сказал Метшин, обращаясь к ветеранам.

Мэр столицы РТ также пожелал ветерану здоровья и долгих лет жизни, чтобы Шахназаров прожил не меньше 105 лет. К слову, до такого юбилея дожил дед Шахназарова.

96-летний ветеран поблагодарил Метшина за внимание, заботу и подарки и сказал, что до сих пор помнит встречи с главой города на параде Победы.

«Вспоминаю, как приезжал мой ученик Валерий Герасимов, тогда выступал Рустам Нургалиевич, а после – я. Тогда в своей речи я как раз отметил, что Герасимов – мой ученик, гордость нашей страны, почетный гражданин Казани. Когда моя речь закончилась, вы подошли ко мне и пожали руку», – вспоминает Шахназаров.

Александр Рубенович родился в поселке Чаган Астраханской области. Летом 1942-го его, тогда студента речного техникума, направили на буксир «Волхолвстрой» кочегаром для прохождения практики. С началом Сталинградской битвы буксир вошел в состав Волжской военной флотилии. В итоге судно отправили в Сталинград. Самой тяжелой, по словам ветерана, в то время была работа на переправе в районе Сарепты, где «Волховстрой» и еще девять судов под непрерывными бомбежками обеспечивали связь сталинградцев с левобережьем.

За десять дней из десяти судов уцелели лишь два – «Сократ» и «Волховстрой». Причем из 144 студентов речтехникума выжили лишь 26.

В апреле 1945-го Шахназаров добровольно ушел в Красную армию, откуда его отправили в артиллерийское училище, которое он окончил в 1947 году. Потом мужчина был командиром взвода артиллерийского полка, а позже 25 лет преподавал физподготовку в Казанском суворовском училище. Отметим, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов был учеником Шахназарова. Уволившись в запас, Александр Рубенович учил студентов в КАИ – был старшим преподавателем кафедры физвоспитания.

Добавим также, что в 2013-м ветеран был на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. За свою жизнь его награждали орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими наградами.

Метшин пригласил семью Шахназаровых на предстоящий в Казани парад Победы.

Напомним, всего в столице РТ проживают 3230 инвалидов, тружеников тыла и вдов, из них 172 человека – участники войны.