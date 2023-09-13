Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Метшин поздравил 7-классника с днем рождения от имени участвующего в СВО отца
Мэр Казани Ильсур Метшин сделал сюрприз 7-класснику из школы №130 им. Героя Россим С.С.Ашихмина. По просьбе старшего брата мальчика он поздравил 12-летнего Альберта с наступающим днем рождения от имени отца — участника спецоперации.
Братья учатся в одной школе. «Меня очень тронуло, что братья так друг о друге заботятся, — заметил мэр во время визита в школу. — Я получил от старшего брата на электронную почту письмо. Он написал, что у младшего день рождения, и попросил поздравить его, ведь папа в данный момент проходит службу на специальной военной операции».
Метшин напомнил, что у него тоже есть два старших брата, с которыми он рос в дружбе. «Альберт, Тимур, и вы, дети, заботьтесь о своих родных и близких, братиках, сестренках, маме, папе», — сказал он школьникам.
В заключение Метшин подарил братьям по смартфону, чтобы они всегда могли поговорить с отцом, который находится в зоне СВО, и сделал с ребятами памятное фото.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»