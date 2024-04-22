Метшин: «Появилось много охотников, желающих сместить акценты и перевернуть историю»

Патриотическое воспитание стало особенно важным в нынешнее время ввиду того, что появилось большое количество «охотников, желающих сместить акценты» и перевернуть историю. Такое мнение сегодня на деловом понедельнике высказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«В нашем поколении тема Великой Отечественной войны формировала наше мировоззрение. Даже не особо задумываясь, мы впитывали этот контент, как сейчас модно говорить, и чётко понимали, что такое добро и что такое зло», – отметил градоначальник.

Сегодня важно максимально использовать возможности патриотического воспитания, чтобы донести истинную историю до молодого поколения – тех, кому вершить будущее. Метшин также подчеркнул, что каждого оставшегося в живых ветерана городские чиновники, главы районных администраций, директора и педагогические коллективы школ знают в лицо.

«Безусловно, самое важное – это не только уделить внимание, но и окутать заботой, уважением в эти дни. Тех, кто сможет по состоянию здоровья прийти и принять участие, посмотреть парад Победы, мы с удовольствием ждем и организуем их приезд. Тех, кто по каким-то причинам не может, приедем [поздравить] по месту жительства и навестим на дому», – заключил Ильсур Метшин.

Он также отметил, что по соображениям безопасности от прохождения «Бессмертного полка» в этом году решили воздержаться, но это не помешает достойно отметить «великую дату».