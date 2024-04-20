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Метшин поучаствовал в субботнике - убирал прибрежную зону около речвокзала
Мэр Казани Ильсур Метшин поучаствовал в городском субботнике. Градоначальник убирал прибрежную зону около речного вокзала, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Метшин также поблагодарил всех участвующих в субботнике, отметив, что сделать город чистым и благоустроенным можно только совместными усилиями. Он согласился с тем, что после зимы накапливается много работы не только в общественных пространствах, но и во дворах, подъездах и вокруг своего дома.
«Общегородской субботник – это всегда долгожданное событие. Безусловно, очень много работы всякий раз после зимнего периода. Я хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей Казани, начиная от детей, школьников, студентов, заканчивая работниками социальной сферы, бизнеса, транспорта, правоохранительных органов. Я знаю, что сегодня все на субботнике», – сказал мэр.
Он добавил, что в Казани выстраиваются новые взаимоотношения с окружающей средой. Под этим подразумевается и раздельный сбор мусора, и проекты, которые внедряют строительные компании в экосистемы.
Метшин также выразил уверенность в том, что все совместные усилия по уборке города принесут плоды. Самое главное в этом вопросе – уже с детских садов начать прививать любовь детей к экологии и учить уважать природу, заключил мэр.
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