Метшин посетил музей «татарского Леонардо да Винчи» в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин 24 января посетил Музей Баки Урманче на улице Щапова. В учреждение, работающим в столице РТ с 1999-го, храниться 305 предметов, большинство из них передали близкие татарского художника (например, личные вещи, фото, картины, скульптуры), сообщила пресс-служба города.

По словам заведующей музея Гелюсы Асфандьяровой, художника называют татарским Леонардо да Винчи. Он писал картины, сочинял стихи и играл на скрипке, которая есть в музее.

Метшин отметил, что в музее Баки Урманче удалось собрать экспонаты, подробно рассказывающие о жизни и творчестве художника.

«Его произведения хранятся в 20 музеях России, работы есть в частных коллекциях США и Финляндии. Но, безусловно, центральным музеем является наш, казанский», – мэр Ильсур Метшин.

Некоторые из работ Урманче, по словам градоначальника, ценны и для ценителей искусства, и для профессионалов, изучающих творчество художника.

«Наша задача – и дальше сохранять наследие мастера», – сказал глава города.

Учреждение создали при поддержке госсоветника РТ Минтимера Шаймиева (на тот момент Президента Татарстана). Место музея выбрала супруга художника – Флора Ахметова-Урманче.

В музее можно увидеть не только личные вещи Урманче, но и его скульптуры, графические изделия и картины, триптих.

В музее проводят и литературно-музыкальные вечера, мастер-классы. Зал может вместить 35–40 зрителей.

Баки Урманче считается основоположником изобразительного искусства в Татарстане. Он первый получил профессиональное художественное образование. За свою жизнь мастер создал более 3 тыс. работ: от скульптур до живописи.

фото: пресс-служба мэрии Казани