Метшин поручил усилить контроль за содержанием тротуаров и крыш в Казани

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Обращений от казанцев по поводу уборки снега в этом году стало меньше, сообщил на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Однако если ситуация на дорогах «более-менее нормальная», то состояние тротуаров градоначальник оценил как неудовлетворительное.

«Финансовые трудности позади. Мы повысили с января финансирование на содержание дорог, управление кадровой политики вместе с руководителями МУПов позанимались кадрами. Давайте, чтобы это количество перешло в качество. Ждем хорошей работы, несмотря ни на какие погодные условия. Закупили реагент, песчаную смесь, и в том числе не жалейте их для тротуаров», – сказал Метшин.

Он также попросил городские предприятия ответственнее относиться к содержанию тротуаров, отметив, что горожане не разделяют, где их убирают районные администрации, а где частные собственники.

«Некоторые собственники забыли о своих обязательствах. Есть неочищенные тротуары до сих пор. И понятно, мы договаривались, и нас ограничили мораторием наложения штрафов. Они накладываются только за те нарушения, которые угрожают жизни и здоровью, когда люди рискуют сломать ногу и руку, это тоже из этой же категории. Я прошу проконсультироваться с прокуратурой нашего города, и меры воздействия тоже должны быть», – подчеркнул Метшин.

Еще одна актуальная задача – это очистка крыш. По словам мэра, в 20% многоквартирных домов они скатные, что особенно опасно.