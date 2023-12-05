Метшин поручил создать в казанских школах классы для развития креативности у детей

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил создать в казанских школах классы, в которых будут развивать креативности у детей. Об этом на пленарном заседании форума «Казаныш: отражение идентичности» рассказала главный архитектор города Ильсия Тухватуллина.

«Ильсур Раисович поручил проработать как минимум с 10 школами города такие истории, как создание классов, которые будут развивать креативность у детей. Сейчас мы этим занимаемся, на следущий год такие классы у нас запускаются», — отметила спикер.

Она также подчеркнула, что развивать креативные способности важно с детского возраста.

«Такой человек в будущем будет более счастливым и будет понимать, что своё пространство, свой город он может подстроить под себя», — заключила Тухватуллина.

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» проходит в Казани с 5 по 7 декабря и предваряет саммит стран БРИКС в Казани в октябре 2024 года. В крупнейшем урбанистическом конгрессе участвуют иностранные делегаты из 7 стран: мэры крупнейших городов, архитекторы, урбанисты и другие международные специалисты. В частности, более 200 спикеров из России, эксперты из стран БРИКС — Китая, Ирана, Индии, ОАЭ.