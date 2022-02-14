Метшин поручил создать в Казани digital-остановки с зарядками для смартфонов и интернетом

В татарстанской столице должна появиться сеть новых цифровых остановок общественного транспорта. Они будут удобны горожанам наличием зарядок для смартфонов, доступом в интернет и современным внешним видом. Кроме того, такие остановки станут дополнительными площадками для размещения наружной рекламы. Соответствующие поручения на деловом понедельнике озвучил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Если мы увеличиваем число мест размещения рекламы, то меняем и сами остановки», - отметил Метшин, комментируя тему развития наружной рекламы в столице.

Он добавил, что новые остановки с возможностью размещения наружной рекламы в первую очередь следует создавать на новых транспортных магистралях Казани – Вознесенском тракте, Большом казанском кольце (БКК). Помимо рекламной нагрузки, новые площадки должны быть удобными для горожан и соответствовать самым современным стандартам городской инфраструктуры.

«Это должны быть современные остановки с возможностью подзарядки телефонов, интернетом. Все это одновременно обеспечивает комфорт для горожан и является элементом благоустройства города», – резюмировал казанский градоначальник.

