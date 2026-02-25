Метшин поручил разработать правила безопасной езды для курьеров на электровелосипедах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил комитету по транспорту подготовить регламент для курьеров, использующих электровелосипеды и другие средства индивидуальной мобильности. Новые правила должны заработать уже этой весной и будут закреплены в соглашении между исполкомом и сервисами доставки, сообщает пресс-центр мэрии города.

Градоначальник подчеркнул, что сегодня в Казани работают порядка 4 тыс. доставщиков. По его мнению, такая динамика развития сектора требует четкого регулирования для предотвращения ДТП и наездов на пешеходов.

«Курьер на электровелосипеде стал приметой нашего времени. С учетом динамики развития служб доставки и востребованности этой услуги у казанцев, пришло время отрегулировать правила для передвижения курьеров, особенно в местах высокого пешеходного трафика. Это важно для повышения безопасности и пешеходов, и самих курьеров», – заявил Ильсур Метшин.

Одной из ключевых мер станет создание «медленных» зон в парках, скверах и на узких тротуарах, где скорость транспорта будет снижаться автоматически. Часть участков должна быть вовсе недоступной для проезда – там курьеры будут обязаны спешиваться и двигаться, ведя транспорт рядом с собой. Ограничения планируется внедрять с помощью специальных технических модулей на транспортных средствах.

Кроме того, мэр предложил ввести систему рейтингов для сотрудников служб доставки. Ожидается, что база нарушений ПДД и жалоб горожан станет основанием для отстранения курьеров от работы. Финальный документ будет согласован с управлением ГАИ МВД по РТ.