Метшин поручил разобраться с «серыми возчиками мусора»

В Казани за 2025 год в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах ликвидировали более 100 несанкционированных свалок. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава районов Ренат Шамсутдинов.

«Более 100 несанкционированных свалок. Это большой объем работы, но мы "бьем по хвостам". Более 5 тыс. тонн строительного мусора вывезено только со свалок в этом районе. Радует количество строек, но пора с серыми возчиками навести порядок», – заявил на это мэр Казани Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что власти города вынуждены направлять деньги на решение этой проблемы, хотя они могли бы быть направлены на ремонт социальных объектов.

«Нам нужно навести порядок. Давайте объединим усилия, в том числе обратимся в Госсовет для ужесточения этих штрафов», – заключил мэр.