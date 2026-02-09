news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 9 февраля 2026 14:24

Метшин поручил разобраться с «серыми возчиками мусора»

Читайте нас в
Телеграм

В Казани за 2025 год в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах ликвидировали более 100 несанкционированных свалок. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава районов Ренат Шамсутдинов.

«Более 100 несанкционированных свалок. Это большой объем работы, но мы "бьем по хвостам". Более 5 тыс. тонн строительного мусора вывезено только со свалок в этом районе. Радует количество строек, но пора с серыми возчиками навести порядок», – заявил на это мэр Казани Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что власти города вынуждены направлять деньги на решение этой проблемы, хотя они могли бы быть направлены на ремонт социальных объектов.

«Нам нужно навести порядок. Давайте объединим усилия, в том числе обратимся в Госсовет для ужесточения этих штрафов», – заключил мэр.

#мусор #Казань #Ильсур Метшин #Деловой понедельник
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Премия Тукая станет международной? Первый день визита Раиса РТ в Саудовскую Аравию

Премия Тукая станет международной? Первый день визита Раиса РТ в Саудовскую Аравию

8 февраля 2026
«Казак – это состояние души»: как возник и о чем поет казачий ансамбль из Татарстана

«Казак – это состояние души»: как возник и о чем поет казачий ансамбль из Татарстана

8 февраля 2026