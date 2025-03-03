Метшин поручил разобраться с нелегальной торговлей во дворах Казани

Фото: t.me/kirmosinfo

В рамках борьбы с недобросовестной конкуренцией в столице Татарстана постоянно демонтируют незаконные павильоны. За последние пять лет снесено более 1,6 тыс. объектов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов.

«При этом в 2024 году демонтировали 168 объектов, что меньше, чем в предыдущие годы. Однако такая ситуация объясняется сокращением незаконных объектов в городе», – добавил Фазылянов.

Он также напомнил об изменениях в законодательстве, благодаря которым срок демонтажа незаконных объектов сократился с трех недель до одного дня.

Вместе с тем докладчик отметил, что из-за изменений в законах такие точки стали переносить с муниципальных площадок на придомовые территории, находящиеся в собственности граждан, что существенно усложняет процесс их ликвидации.

«Здесь уже работа с главами районов. Двор для жильцов, а не для дельцов. Торговли у нас достаточно в пешей доступности, так что наводите там порядок», – поручил разобраться с проблемой мэр Казани Ильсур Метшин.

Отдельно глава города остановился на нестационарной торговле. «Схему размещения мы сократили до оптимальных потребностей города. Внешние виды разработали и утвердили, чтобы не было семи кругов ада, чтобы мы не зависели от чужого мнения. Выбирайте точку и делайте достойно», – сказал мэр.