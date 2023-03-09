Метшин поручил расширить число творческих проектов для казанских педагогов

фото: пресс-служба мэрии Казани

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин и глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин побывали в Казанском педагогическом колледже. Глава города оценил работу учебного заведения, а также поручил ему поработать над новыми творческими проектами для педагогов вместе с Управлением образования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Колледж располагается на ул.Даурской, еще одно его здание находится по ул.Побежимова, 47а, (Центр опережающей профессиональной подготовки РТ). В здании в Советском районе города учатся 1726 студентов, их обучением занимаются 93 педагога. Будущих учителей готовят по таким программам: преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, информационные системы и программирование.

Гости оценили ресурсный центр, в котором готовят будущих педагогов, а также центр развития ребенка «Бәхетле бала».

«2023 год — Год педагога и наставника, ваш год. Готовясь к нему, мы запускаем целый ряд грантов для казанских педагогов, но этого недостаточно. Ирек Асафович, прошу вместе с руководством колледжа проанализировать потенциал нашего сотрудничества, продумать шаги по его развитию. Мы должны занимать не пассивную позицию, а быть инициаторами совместных креативных проектов», — заявил Метшин, обращаясь к начальнику Управления образования исполкома Иреку Ризванову.

Мэр также поблагодарил руководство образовательного учреждения за подготовку специалистов по работе с детьми с ОВЗ.

Одно из старейших образовательных учреждений России сейчас является специализированным центром компетенций WorldSkills Russia в РТ, а также экспертным центром России по компетенции «Воспитатель детей дошкольного возраста» по стандартам WorldSkills и имеет статус региональной инновационной площадки. С 2015 года студенты учебного заведения принимают участие в конкурсе «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание». Колледж входит в число сотни лучших организаций среднего профессионального образования движения «Молодые профессионалы» в России.