Метшин поручил открыть новое здание Дома образования Казани весной 2025-го

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин поручил открыть новое здание Дома работников образования города весной 2025-го. В современном пространстве воспитатели и учителя смогут повысить свое профмастерство, набраться опыта от ветеранов образования и обсудить актуальные проблемы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Как подчеркнул градоначальник, ранее власти Казани ставили перед собой цель создать современный центр казанского образования. На сегодняшний день, по его словам, к достижению этой цели приблизились максимально.

Метшин также отметил, что сфера образования является одним из столпов развития Казани и ее будущего.

«С образованием мы связываем большие надежды на привлечение в город лучших профессионалов в этой области и увеличение количества людей, которые расценивают образование как базовую ценность», — сказал мэр Казани.

Новое здание находится на улице Подлужной между экстрим-парком «Урам» и детским парком «Елмай». Его площадь – 950 кв. м. На данный момент в доме продолжается ремонт: к весне должны сделать зал для конференций, творческие лаборатории для педагогов, многофункциональный актовый зал, рекрутинг-центр, студии, различные рабочие зоны.

Планируется, что в новом Доме работников образования будут проводить стратегические сессии, образовательные мероприятия, в которых поучаствуют эксперты и разные спикеры, а также анализировать проблемы, актуальные для преподавателей. В том же здании начнут поиск педагогических кадров для города и там же будут проводить собеседования.

Пока что преподаватели собираются в Доме работников на улице Баумана (дом №62/9). Причем количество участников за последние три года увеличилось более чем на треть, до 6,3 тыс. человек, количество проводимых мероприятий – до 147. К слову, это почти в пять раз больше, чем было тремя годами ранее.