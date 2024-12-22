Метшин поручил главам районов навести порядок с убежищами в Казани

Ильсур Метшин поручил навести «исчерпывающий порядок» с убежищами в Казани. Об этом мэр столицы Татарстана заявил сегодня на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий атаки.

«Мы должны быть на страже безопасности нашего города и каждого жилого дома. Я поручаю главам районных администраций вместе с управляющими компаниями провести незамедлительно эту работу. Каждый дом должен знать старшего. Четко должна работать и система оповещения, а самое главное, направление людей в случае таких ситуаций. Каждый должен знать, на какое количество людей данное убежище рассчитано, кто в какое убежище идет, у кого ключи, какая взаимозаменяемость, – и это работа глав районных администраций и УК, – подчеркнул градоначальник. – Рустем Гильфанович (руководитель исполкома Казани – прим. ред.) возглавляет этот ежедневный штаб. Нужно навести исчерпывающий порядок. Хотите жить в мире – будьте готовы к различным ситуациям. Постараемся в кратчайшие сроки провести работу над ошибками».

Метшин также призвал казанцев сохранять бдительность в общественном транспорте и на социальных объектах города.

«Без понимания жителей мы не сможем решить вопрос безопасности всего города. Бдительность должна быть везде», – напомнил он.