Метшин поручил казанским УК заняться обрезкой тополей, чтобы с них не летел пух

Жители Казани в этом году стали чаще жаловаться на тополиный пух. Однако сорта тополей, которые становятся виновниками этой «неприятности», в столице Татарстана не высаживают уже более 15 лет – примерно с 2008-2009 года, рассказал на деловом понедельнике мэр города Ильсур Метшин.

Более того, если деревья грамотно обрезать, то пушить не будут даже старые экземпляры, пояснил замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

«Те тополя, которые находятся вдоль дорог, основных трасс, в принципе, почти везде заменили. Или они зимой, в зимний период подверглись стрижке, обрезке. Есть вопросы по тополям, которые находятся во дворах, потому что там не хватает денег управляющих компаний, жителей даже на нормальную обрезку», – отметил он.

Метшин возразил, что пух, который разносится от тополей повсюду – вопрос пожарной безопасности. Поэтому главам администраций необходимо довести до управляющих компаний, чтобы они проводили работу с жителями в этом направлении.

«Там, где жители активны, у нас вопросов нет. Пусть на общих собраниях принимают решения и нанимают соответствующую технику. Они – хозяева этих жилых домов, и поэтому они вправе», – заключил градоначальник.