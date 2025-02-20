Метшин попросил вдвое увеличить финансирование социнфраструктуры Казани

За 2024 год в столице Татарстана ввели более 1,4 млн кв. метров жилья, из которых 97,4 тыс. кв. метров – по программе социальной ипотеки. Об этом заявил глава города Ильсур Метшин на отчетной сессии Казгордумы.

По словам мэра, это 41% от общего объема введенного жилья в республике, а если посчитать вместе с пригородами, то и 70,8%.

«Ни для кого не секрет, что жители этих пригородов по сути – те же казанцы. Они работают, учатся, везут детей в школы и садики, занимаются спортом и отдыхают в Казани», – отметил он.

Учитывая этот факт, Ильсур Метшин обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой вдвое увеличить, поддержку развития социальной инфраструктуры из бюджета республики – до двух третьих от общего объема финансирования.