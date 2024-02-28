Метшин попросил Минниханова увеличить объемы соципотеки в Казани

В 2023 году в Казани сдали семь домов по программе «Социальная ипотека». На 10 объектах, строительство которых уже стартовало, еще ведутся работы, рассказал сегодня на XXVIII сессии Казанской городской Думы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«В рамках данной программы жилищные условия улучшают бюджетники, молодые семьи, члены семей участников СВО и переселенцы из аварийного жилья. Но этого жилья нам не хватает. Уважаемый Рустам Нургалиевич, прошу вас поддержать наше обращение по поводу увеличения объемов строительства по социальной ипотеке», – заявил Метшин.

Он также напомнил, что в 2023 году впервые в истории в Казани ввели 1,3 млн кв. метров жилья. В 2022 году этот показатель составлял 874,4 тыс. кв. метров.