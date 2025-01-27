Метшин пообещал создать условия для желающих переехать на работу в Казань

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике в исполкоме города пообещал создать условия для желающих переехать работать в столицу Татарстана.

«Мы создадим все условия для желающих переехать в Казань, не только по направлению образования, но также [по направлениям] здравоохранения, спорта, культуры. И, безусловно, вся палитра предложений по нашим бизнес-структурам. Нам нужны и IT-специалисты, и строители, и водители. Мы создадим необходимые условия для их развития и профессионального роста», — заверил мэр.

На деловом понедельнике объявили начало конкурса на формирование резерва управленческих кадров для учреждений образования Казани. Подать заявку могут кандидаты, желающие возглавить школы и детские сады, а также учреждения дополнительного образования.

За последние пять лет в столицу РТ переехало более 1,3 тыс. педагогов, в том числе 160 человек — в прошлом году.

В Казани работают 173 школы и 308 муниципальных детских дошкольных учреждений.